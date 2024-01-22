Водоросли из пробирки спасают редких морских животных

В прибрежных водах Черного моря высажен вид водорослей, находящихся под угрозой исчезновения, но имеющих важное значение для морской жизни. Водоросли были размножены биологами в лаборатории и помогут восстановить экосистему, поврежденную накоплением ила.

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В прибрежных водах Черного моря высажен вид водорослей, находящихся под угрозой исчезновения, но имеющих важное значение для морской жизни. Водоросли были размножены биологами в лаборатории и помогут восстановить экосистему, поврежденную накоплением ила.

CYSTOSEIRA BARBATA (Цистосейра барбата) — морская водоросль, необходимая для развития подводной жизни в Чёрном море. Когда-то в этом регионе её было много, но с 1970-х годов огромные территории подводных лугов постепенно исчезли из-за сочетания факторов окружающей среды. Поэтому специалисты решили размножить растение в лабораториях Румынской академии.

Мирела Молдовяну, Институт биологии Бухареста:

"Мы решили размножить эту водоросль экспериментальными методами, т. е. в некоторых аквариумах, а также путем размножения in vitro, т. е. путем получения множества особей лабораторными методами".

На данный момент ростки высажены в Констанце и Аджидже на площади около 300 квадратных метров. Ученые надеются, что заложенный питомник поможет выжить некоторым видам рыб и ракообразных и станет отличным индикатором качества морской воды.

Адриан Билбэ, морской биолог:

"Эти водоросли - показатель чистоты воды и загрязнения, потому что они появляются только тогда, когда вода чистая. Их развитие на морском дне не только показывает нам, что вода чистая, но и создает биотоп, они обогащает Черное море".

В зависимости от скорости роста водоросли будут пересажены по всему побережью Румынии. Специалисты настроены оптимистично: они надеются , что им удастся восстановить всю экосистему.