Мелони в гостях у Эрдогана

By Euronews

Глава правительства Италии Джорджа Мелони нанесла визит в Стамбул, где встретилась с Реджепом Тайипом Эрдоганом и высоко оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

РЕКЛАМА

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила Турцию. Это ее первая зарубежная поездка после того, как три недели назад Италия стала председателем G7. Двухчасовые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проходили за закрытыми дверями.

По данным итальянских СМИ, Мелони вернула поддержку Эрдогана в вопросе ограничения миграционного потока из Ливии, и это стало главной новостью в Риме.

Кроме того глава итальянского правительства, как сообщается, поблагодарила Эрдогана за его позицию в российско-украинской войне, особенно - за роль в создании зернового коридора в Черном море.

Что касается войны в Газе, которая грозит перекинуться на регион, то наблюдатели говорят о разногласиях Мелони и Эрдогана по этому вопросу.

Переговоры двух лидеров в Стамбуле продолжались более двух часов. Перед встречей Мелони прогулялись по городу, посетив Гранд-базар, где выпила кофе и пообщалась с местными жителями.