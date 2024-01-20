Хуситы гарантируют безопасность судам России и Китая в Красном море

By Euronews

США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, повстанцы атаковали американский танкер. Вместе с тем группировка "Ансар Аллах" утверждает, что судам России и Китая ничто не угрожает

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В пятницу ВМС США нанесли новый авиаудар по целям хуситов в Йемене. Истребители уничтожили три позиции противокорабельных ракетных комплексов, которые готовились к стрельбе. Это, как сообщается, уже шестой удар США и союзников по поддерживаемой Ираном группировке.

Хуситы несмотря на это обещают не отступать и продолжить атаковать суда в Красном море и Аденском заливе. Ранее в пятницу они заявили о "точном попадании" в танкер, принадлежащий США. Пентагон, в свою очередь, заявил, что обе ракеты цели не достигли.

Несколько дней назад в статье NYT утверждалось, что первые удары уничтожили "не более 30%" военной мощи хуситов. В пятницу представитель СНБ США Джон Кирби подтвердил, что у группировки все еще есть некоторый "наступательный потенциал", но действия США будут продолжены.

"Российским судам ничто не угрожает"

Хуситы, в свою очередь, настаивают, что атакуют только суда стран, "связанных с Израилем". В пятницу один из лидеров группировки "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити заявил российским СМИ, что все остальные суда, в частности российские и китайские, могут проходить через Красное море беспрепятственно.

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает, - сказал он. - Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны".

Мы готовы обеспечивать безопасность прохода кораблей России и Китая в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны Мухаммед аль-Бахити член политбюро "Ансар Аллах"

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.