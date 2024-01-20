Суровая зима на юге Европы: в Испании бушуют метели

By Euronews

Настоящая "русская зима" пришла в южные регионы Европы, вызвав хаос на автомагистралях

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Не только северная, но и южная часть Европы, страдает в эти дни от сильных снежных бурь.

В Испании несколько важных национальных автомагистралей были закрыты в пятницу полностью или частично. На целый ряд провинций обрушился шторм "Хуан", который привел половину страны в состояние чрезвычайной ситуации из-за низкой температуры и метелей.

В регионе Каринтия на юге Австрии пятничным метелям предшествовал дождь - дороги покрылись льдом, образовался транспортный хаос. Национальная полиция сообщила о нескольких авариях, хотя их последствия были относительно незначительными.Пострадало и железнодорожное сообщение. К вечеру ситуация немного разрядилась.

По нескольким балканским странам - Боснии, Хорватии и Словении - прокатились сильные метели. Дорожные условия ухудшились из-за гололеда, плохой видимости и сильного ветра. В некоторых районах Словении его порывы превышали 100 км/ч. В Боснии и Хорватии были закрыты многие дороги, включая крупные автомагистрали, в том числе живописное Адриатическое шоссе.