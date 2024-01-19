By Euronews

В городе Клинцы Брянской области в результате атаки украинского дрона загорелась нефтебаза. Горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области. Начался сильный пожар. Его площадь достигла 1,8 квадратных метров.

Известно, что дрон был сбит российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Но тот успел сбросить боеприпасы на Клинцовскую нефтебазу.

Ущерб серьёзный: горят четыре резервуара с нефтепродуктами общим объёмом в 6 тысяч кубометров. Из окрестностей эвакуировано около 40 жителей. Пострадавших нет, сообщают власти.

Также в пятницу дроны ВСУ попытались атаковать пороховой завод в Тамбове. Как заявил губернатор Тамбовской области, разрушений нет, завод работает в штатном режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал поразить в этом году ещё больше целей в приграничных регионах России. ВСУ активно ведут разработку беспилотников большей дальности полётов. Российские средства противовоздушной обороны сосредоточены в оккупированных регионах Украины, говорят киевские официальные лица, что делает удалённые объекты более уязвимыми.

Тем временем российские ВС продолжают вести обстрел украинской территории. Сообщается о гибели двух мирных жителей при ударе в Харьковской области.

Как и прошлой зимой, Россия сместила акцент с наступлений на линии фронта на удары по объектам критической инфраструктуры.