В Италии ввели штрафы до 60 000 евро за порчу памятников

Красная краска на предметах искусства, граффити на исторических зданиях, "голые" флэшмобы у достопримечательностей... В последние годы эковандализм в Италии стал весьма распространённым явлением. Власти решили бороться с ним крупными штрафами.

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Итальянцам больше не придётся платить за акты эковандализма, заявил министр культуры Италии. Платить будут нарушители: в стране ввели крупные штрафы - до 60 тысяч евро - за порчу объектов, относящихся к "культурному наследию".

Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии:

"Охрана окружающей среды и изменение климата - центральные и важнейшие проблемы нашего времени, но нам нужно серьёзно, согласованно работать над поиском решений. Осквернение памятника лишь создаёт ненужную шумиху в СМИ".

Местная организация Ultima Generazione (UG) в последние годы провела целую серию нашумевших акций протеста, пытаясь нанести вред объектам культуры и искусства, чтобы тем самым привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, экоактивисты рисовали граффити на стенах Сената и Колизея в Риме, приклеивали себя скотчем к основанию старинной скульптурной группы Лакоона в музее Ватикана, устраивали "голые" флэшмобы на мосту в центре Турина. Недавно в Милане легко смывающейся краской облили скульптуру L.O.V.E. известного современного художника Маурицио Каттелана.

Штрафовать будут и туристов, которые любят оставлять надписи на достопримечательностях.