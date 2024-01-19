Болонья спасает свои символы

By Лука Паламара

Исторической башне Болоньи грозит обрушение. Власти и жители мобилизовались, чтобы спасти символ города.

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Эти башни - часть исторической памяти итальянской Болоньи, которую также называют Туррита. Это имя город получил в средние века, потому что тогда его венчали около 100 башен, символов престижа богатых и влиятельных семей.

Высота той, что выше, Азинелли - 97 метров; той, что ниже, Гаризенды - 47. Но именно Гаризенда вызывает беспокойство даже больше, чем Пизанская башня , своими 4-мя градусами наклона.

Маттео Лепоре, мэр Болоньи:

"Две башни являются символом нашего города, ещё Данте писал в "Божественной комедии" о "падающей Гаризенде". Они являются символом самобытности крупнейшего средневекового исторического центра Европы. Эти башни и портики представляют собой болонский пейзаж. Для нас немыслимо их потерять, и поэтому мы должны о них позаботиться".

Башня Гаризенда стала клониться с самого момента своего рождения более 900 лет назад из-за проседания земли и фундамента во время строительства.

Рафаэлла Бруни, инженер и координатор работ:

"Исторически башня имеет наклон в восточную сторону, который становится все более выраженным, но всегда в одном и том же направлении. Этой весной, в мае, посредством одного из датчиков, установленных в четырех углах башни, было зафиксировано новое, никогда ранее не регистрировавшееся проседание в юго-западном направлении".

Новое проседание потребовало начать предохранительные работы, которые продлятся примерно 2 года, а затем последует собственно восстановительная реставрация.

Лука Паламара, Euronews:

"Работы по обеспечению безопасности башни Гаризенды также начались благодаря вкладу жителей и горожан, которые хотели выразить свою привязанность к главному символу города Болоньи".

Маттео Лепоре, мэр Болоньи:

"Мобилизация для сбора средств была впечатляющей, мы собрали почти 4 миллиона евро, пожертвования делали как местные предприятия, так и частные лица. Был создан сайт sosteniamoleduetorri.it, и благодаря этим ресурсам мы можем выполнять как техническое обслуживание, так и восстановление".

Болонья полна решимости спасти свои символы. Башня Гаризенда ещё долго будет возвышаться над городом, хоть и сохраняя свой наклон.