EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Стойкий защитник": НАТО готовится к учениям, крупнейшим со времен холодной войны

Роб Бауэр
Роб Бауэр Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На следующей неделе страны НАТО начинают маневры, которые продлятся до мая. В учениях примут участие свыше 90 тысяч военнослужащих.

РЕКЛАМА

НАТО готовится провести учения "Стойкий защитник", которые станут крупнейшими со времен холодной войны. Они стартуют на следующей неделе и продлятся до мая. В маневрах примут участие более 90 000 военнослужащих.

В ходе учений будут отрабатываться действия американских войск по поддержке европейских союзников в странах, граничащих с Россией, и на восточном фланге альянса в случае возникновения конфликта с, цитата, "почти равным противником".

Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО: "Я бы сказал, что большая разница по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что в вооруженных силах и оборонных организациях произошло много событий. Чего не произошло в наших обществах, так это понимания того, что не только военные должны быть способны действовать в условиях конфликта или войны. В них будет участвовать все общество, нравится нам это или нет. Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы".

В маневрах, сообщили в НАТО, будут задействованы более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее тысячи ста боевых машин. Швеция, которая надеется вступить в альянс в ближайшем будущем, также примет участие в учениях.

Последний раз НАТО проводило сопоставимые по масштабу учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тысяч военнослужащих.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эстония предписывает митрополиту Евгению покинуть страну до 6 февраля

В Башкортостане вспыхнули протесты после приговора экоактивисту

В поддержку Путина собрано более 2,5 млн подписей - избирательный штаб

Россия Швеция Холодная война Военные учения НАТО Вторжение России в Украину