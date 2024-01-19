"Стойкий защитник": НАТО готовится к учениям, крупнейшим со времен холодной войны

By Euronews

На следующей неделе страны НАТО начинают маневры, которые продлятся до мая. В учениях примут участие свыше 90 тысяч военнослужащих.

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НАТО готовится провести учения "Стойкий защитник", которые станут крупнейшими со времен холодной войны. Они стартуют на следующей неделе и продлятся до мая. В маневрах примут участие более 90 000 военнослужащих.

В ходе учений будут отрабатываться действия американских войск по поддержке европейских союзников в странах, граничащих с Россией, и на восточном фланге альянса в случае возникновения конфликта с, цитата, "почти равным противником".

Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО: "Я бы сказал, что большая разница по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что в вооруженных силах и оборонных организациях произошло много событий. Чего не произошло в наших обществах, так это понимания того, что не только военные должны быть способны действовать в условиях конфликта или войны. В них будет участвовать все общество, нравится нам это или нет. Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы".

В маневрах, сообщили в НАТО, будут задействованы более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее тысячи ста боевых машин. Швеция, которая надеется вступить в альянс в ближайшем будущем, также примет участие в учениях.

Последний раз НАТО проводило сопоставимые по масштабу учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тысяч военнослужащих.