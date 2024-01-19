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Страны Балтии договорились о создании общей линии обороны

Соглашение стран Балтии
Соглашение стран Балтии Авторское право EEERR
By Euronews
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Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение в пятницу. В рамках общей линии обороны будут построены около 600 бетонных бункеров.

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Страны Балтии договорились о создании общей линии обороны. В пятницу министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Риге соглашение, которое должно укрепить восточную границу НАТО и увеличить их способность блокировать потенциальную военную агрессию.

В частности, планируется создать оборонную зону, где построят 600 бетонных бункеров. Другие препятствия, такие как заграждения из колючей проволоки и мины, будут храниться вблизи границы и будут установлены непосредственно в случае опасности.

"В свете продолжающейся агрессии России против Украины очень важно продолжать наше сотрудничество. Солидарность стран Балтии должна быть сильна как никогда", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в €60 млн. Страны Балтии договорились о проекте еще в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде.

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