EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Досрочное голосование на выборах президента Финляндии

Финляндия
Финляндия Авторское право Markku Ulander/Lehtikuva
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Финские избиратели приступили к досрочному голосованию на выборах главы государства. На пост президента претендуют девять кандидатов.

РЕКЛАМА

В Финляндии и дипломатических представительствах страны за рубежом проходит досрочное голосование на выборах президента. Первый тур состоится двадцать восьмого января.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами называют бывшего министра иностранных дел Пекка Хаависто и экс-премьер Александра Стубба.

Если ни один из кандидатов не наберет 50 или более процентов голосов, в стране пройдет второй тур голосования. 

Полномочия нынешнего президента Саули Ниинистё, занимавшего пост максимальные два срока подряд, истекают в феврале этого года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Тайвань: на президентских выборах побеждает "неприятный" для Китая кандидат

Финляндия продлила срок закрытия границы с РФ

Слуцкий и Даванков опередили Путина на регистрации в ЦИК

Выборы Финляндия Президентские выборы Политика Финляндии