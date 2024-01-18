Досрочное голосование на выборах президента Финляндии

By Euronews

Финские избиратели приступили к досрочному голосованию на выборах главы государства. На пост президента претендуют девять кандидатов.

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В Финляндии и дипломатических представительствах страны за рубежом проходит досрочное голосование на выборах президента. Первый тур состоится двадцать восьмого января.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами называют бывшего министра иностранных дел Пекка Хаависто и экс-премьер Александра Стубба.

Если ни один из кандидатов не наберет 50 или более процентов голосов, в стране пройдет второй тур голосования.

Полномочия нынешнего президента Саули Ниинистё, занимавшего пост максимальные два срока подряд, истекают в феврале этого года.