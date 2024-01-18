By Euronews и AP, EBU

Сильный снегопад и ледяной дождь обрушились в среду на Северную и Центральную Европу, остановив движение транспорта в скандинавских странах, Германии и Чехии.

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В Германии ледяной дождь привел к многочисленным авариям на обледенелых дорогах на западе и юге страны. Автострады были буквально забиты застрявшими автомобилистами. В городе Кенигсвинтер земли Северный Рейн Вестфалия сотрудники Красного Креста выехали на трассу, чтобы хоть как-то помочь застрявшим водителям, в частности, предлагая автомобилистам горячие напитки.

В качестве меры предосторожности многие школы и детские сады в охваченных ненастьем районах закрылись; ряд компаний предложили сотрудникам возможность работать из дома.

Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn отменил несколько поездов дальнего следования и объявил, что ограничивает в среду максимальную скорость высокоскоростных поездов до 200 километров в час.

Непогода привела к серьёзным перебоям в работе аэропортов. Так, во Франкфурте, самом загруженном аэропорту Германии, ледяной дождь вынудил руководство приостановить взлеты, были отменены сотни рейсов. Здесь сослались на опасность повторного обледенения самолетов, пока они выруливали на взлетно-посадочную полосу. Вылеты возобновились во второй половине дня, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

Небольшой аэропорт в Саарбрюккене закрылся на день, в Мюнхене также отмечались задержки и отмены рейсов.

Движение транспорта было нарушено и в Чехии в связи с обледенением дорог. И хотя в большинстве районов в ночь на четверг потеплело, на севере страны по-прежнему холодно и идут ледяные дожди.

Одна из крупных аварий произошла прошлой ночью на 123-м километре автомагистрали D5 в направлении Пльзен. Тридцатитрехлетний водитель не справился с управлением, его грузовик перевернулся на бок прямо у въезда на автозаправочную станцию. Из грузовика вытекло около 300 литров дизельного топлива.

Еще одно ДТП произошло на автостраде D7 около двух часов ночи. Из-за наледи автомобиль перевернулся на бок, перекрыв три полосы движения. Представитель полиции сообщила, что водитель не скорректировал скорость с учетом погодных условий. В результате обеих аварий, к счастью, никто не пострадал.

В связи с опасной ситуацией, власти направили подразделения дорожной администрации и технического обслуживания для химической обработки проезжей части.