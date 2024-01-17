Глава МИД Польши: нужно увеличить производство боеприпасов

By Euronews

Европа должна производить больше боеприпасов и военной техники, заявил в беседе с Euronews министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что Варшава уже увеличила оборонный бюджет.

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Европе необходимо срочно нарастить мощности по производству оружия, чтобы поддержать борьбу Украины против России и обеспечить собственную оборону, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В беседе с Euronews на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава польского МИД подчеркнул, что Варшава увеличивает оборонный бюджет и что другим западным союзникам следовало бы сделать то же самое.

"В нашем военном бюджете 50% сейчас тратится на закупку оружия и боеприпасов, и мы ищем способы увеличить производство бронетранспортеров, минометов и, прежде всего, боеприпасов. У нас есть европейская линия финансирования боеприпасов для Украины и для себя, но проблемным местом, как я понимаю, являются производственные мощности, и нам необходимо срочно их увеличить", — заявил Радослав Сикорский.

По словам министра, хотя Запад и недооценил российскую угрозу, он более чем способен защитить себя.

"Россия и ее нынешнее руководство, похоже, уважают только силу, и нам нужно восстановить эту силу. Экономически мы в 20 раз богаче России. В течение моей жизни Россия как Советский Союз противостояла Западу и проиграла. Она проиграет снова", — считает глава польского МИД.