В поддержку Путина собрано более 2,5 млн подписей - избирательный штаб

By Euronews

Избирательный штаб Путина отчитался о количестве подписей, собранных в его поддержку.

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Более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидатуры Владимира Путина на должность президента России. Об этом сообщил его избирательный штаб.

В президентской гонке участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое - самовыдвиженцы. Путин - среди них. Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей . Выборы состоятся 17 марта.

Жесткий контроль над политической системой России, который Путин установил за годы пребывания у власти, делает его переизбрание практически гарантированным.

Осенью о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента заявила журналист Екатерина Дунцова. Она публично выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России. ЦИК не допустил ее до выборов, сославшись на нарушения в оформлении документов. Дунцова считает, что это сделано по политическим мотивам. Прокремлевские СМИ заявляют, что Дунцову финансирует Михаил Ходорковский.