Обильные снегопады и ледяные дожди в Европе

By Euronews

Из-за непогоды в нескольких европейских странах объявлен высокий уровень опасности, сообщается о перебоях в работе общественного транспорта и многочисленных авариях на дорогах. Отменены сотни авиарейсов.

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Из-за обильных снегопадов и сильного ветра в Дании ограничено железнодорожное сообщение. Движение на нескольких автотрассах, в том числе по мосту Большой Бельт, было заблокировано из-за ДТП. Власти рекомендуют жителям страны по возможности работать из дома и отложить запланированные встречи. Метеорологи обещают, что погода улучшится к концу недели.

В Норвегии из-за сильного снегопада на время был закрыт столичный аэропорт. В Осло и других городах на юго-востоке страны ограничено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, городские автобусы ходят с задержками. Полиция также советует людям оставаться дома.

Во Франции в среду еще в нескольких северных департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя. Сообщается о многочисленных ДТП, несколько человек получили травмы в результате падения на тротуарах, покрывшихся льдом.

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В связи с ухудшением погодных условий на автодорогах введены дополнительные ограничения.

Около тысячи рейсов были отменены в среду во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Сильные снегопады привели к задержкам и отменам рейсов и в других немецких аэропортах. Сообщается о перебоях в движении скоростных поездов. В нескольких регионах отменены занятия в школах.

В бельгийской провинции Люксембург объявлен наивысший красный уровень опасности из-за ледяного дождя. Водителей, особенно грузового автотранспорта, просят быть внимательными на дорогах.