Трагедия на свадьбе в Тоскане

By Euronews

На свадьбе в монастыре XV века обрушился пол: молодожены и гости провалились в трапезную.

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Трагедией обернулось свадебное торжество в итальянской Тоскане. Гости и молодожены собрались в бывшем монастыре XV века.

Во время танцев обрушились перекрытия. В результате десятки людей упали на нижний этаж с четырехметровой высоты.

Жертв удалось избежать. Однако 35 человек пострадали. Все они госпитализированы. Шесть гостей получили тяжелые травмы. Молодые супруги также провели ночь в больнице.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.