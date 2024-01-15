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Гватемала: инаугурация президента затянулась, но состоялась

Избранный президент Гватемалы приносит присягу в парламенте
Избранный президент Гватемалы приносит присягу в парламенте Авторское право Moises Castillo/Copyright 2024. The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Избранный президент Гватемалы Бернардо Аревала принял присягу в парламенте и официально вступил в должность главы государства. Он обещает бороться с коррупцией.

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Бернардо Аревало официально вступил в должность президента Гватемалы. Он принял присягу, несмотря на многомесячные попытки сорвать инаугурацию.

Сторонники бывшего главы государства оспаривали его победу на выборах. Генеральный прокурор хотела лишить Аревало юридической неприкосновенности и приостановить деятельность его партии "Семилла". 

Церемония инаугурации в парламенте началась с опозданием на несколько часов из-за отсутствия многих депутатов. Её посетили король Испании Филипп VI, главы ряда латиноамериканских государств, а также представители США и ЕС.

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