Митинг против правого экстремизма в Потсдаме

Многотысячная акция протеста против проявлений правого экстремизма прошла в Потсдаме. Её участники были возмущены просочившейся информацией о сговоре правых популистов с неонацистами.

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Многотысячная демонстрация против правого экстремизма прошла во воскресенье в Потсдаме. В ней приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Возмущение было вызвано просочившейся информацией о тайной встрече правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" с неонацистами и правыми радикалами.

Утверждается, что на этой встрече обсуждались планы о принудительной высылке миллионов мигрантов из ФРГ. Демонстранты говорили, что это напоминает им самые мрачные страницы в истории страны.