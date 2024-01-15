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Митинг против правого экстремизма в Потсдаме

Канцлер Германии Олаф Шольц на митинге в Потсдаме
Канцлер Германии Олаф Шольц на митинге в Потсдаме Авторское право euronews
By Кнарик Хачатрян
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Многотысячная акция протеста против проявлений правого экстремизма прошла в Потсдаме. Её участники были возмущены просочившейся информацией о сговоре правых популистов с неонацистами.

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Многотысячная демонстрация против правого экстремизма прошла во воскресенье в Потсдаме. В ней приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. 

Возмущение было вызвано просочившейся информацией о тайной встрече правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" с неонацистами и правыми радикалами. 

Утверждается, что на этой встрече обсуждались планы о принудительной высылке миллионов мигрантов из ФРГ. Демонстранты говорили, что это напоминает им самые мрачные страницы в истории страны.

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