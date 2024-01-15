Первые жертвы нелегальной миграции через Ла-Манш в этом году

Французские власти сообщили, что за минувшие выходные в море были спасены около 180 человек.

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Пять мигрантов погибли, более 30 спасены в минувшие выходные в проливе Ла-Манш. Лодка, нелегально перевозившая мигрантов в Великобританию, перевернулась у побережья из-за волн и прилива. Четверо погибших были найдены в море, тело еще одного было обнаружено на берегу во французской коммуне Вимрё. По данным французских СМИ, жертвами этого инцидента стали выходцы из Сирии либо Ирака.

Морская префектура Ла-Манша и Северного моря сообщила, что всего за выходные были спасены 182 человека.

Префект департамента Па-де-Кале заявил, что контрабандисты подвергают жизни мигрантов опасности.

Мэр коммуны Ле-Портель Оливье Барбарен считает, что Павриж и Лондон должны найти решение: "Мы, мэры, очень растеряны. Мы здесь, чтобы следить за ситуацией, мы здесь, чтобы принести одежду, показать солидарность общества и государства, но за кулисами мы совершенно бессильны. Я думаю, что нам придется искать решения между Францией и Англией".

Это первый смертельный инцидент в 2024 году. По итогам прошлого года, нелегально через Ла-Манш добрались в Англию 29 437 мигрантов (на 36% меньше, чем в 2022 году).

В воскресенье в интервью американским СМИ папа римский Франциск призвал не мигранты, к которым зачастую относятся как к бездушным предметам, не должны сталкиваться с закрытыми дверьми, когда многие страны нуждаются в человеческих ресурсах на рынке труда.