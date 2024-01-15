Ураган "Балал" накрыл Маврикий и Реюньон

Сбивающий с ног ветер и наводнения. На острова Маврикий и Реюньон обрушился ураган. Есть жертвы.

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Люди в шоке под вой сигнализации повреждённых, перевёрнутых автомобилей бродят по залитым водой улицам Порт-Луи - столицы Маврикия. На островное государство в Индийском океане обрушился ураган "Белал". Он настиг жителей врасплох, многим пришлось спасаться бегством от наводнения.

Власти сообщают об одном погибшем. На острове введён комендантский час. В некоторых районах проведена эвакуация. Главный аэропорт прекратил работу. Рейсы на остров с 1,2 миллионным населением и оттуда отменены.

Штормовой ветер и сильные дожди пришли и на соседний Реюньон. Там объявлен последний - "фиолетовый" - уровень тревоги.

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Высота волн местами достигала восьми метров. Около четверти домохозяйств остались без электричества и десятки тысяч домов - без воды, по данным властей французского острова. Интернет и мобильная связь не работают. Сообщается, что жертвой урагана стал один бездомный. Жителям предписано оставаться в закрытых помещениях: скорость ветра в некоторых районах может доходить до 180 километров в час.

Синоптики опасаются, что шторм может стать самым разрушительным на Реюньоне с 1960-х годов. На самое близкое к нему расстояние "Белал" должен приблизиться во вторник утром, а значит худшее, может быть, ещё впереди, предупреждают они.