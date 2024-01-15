Ближний Восток: обстрел Израиля и видео с заложниками

By Euronews

ХАМАС опубликовал видео с тремя заложниками, сообщив, что расскажет об их судьбе. Подобные видео по мнению Израиля являются актом психологической войны.

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Радикальная группировка ХАМАС снова обстреляла территорию еврейского государства из сектора Газа. Действия израильских военных в палестинском анклаве сосредоточены в районе Хан-Юниса.

ХАМАС опубликовал видео с тремя заложниками, сообщив, что расскажет об их судьбе. Подобные видео по мнению Израиля являются актом психологической войны.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заверил, чтомиссия по возвращению похищенных остается приоритетной. В том же ключе сделал заявление и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:"Мы никого не бросаем. Мы делаем все, чтобы вернуть всех домой. Подчеркиваю: всех без исключения. Эти усилия продолжаются постоянно, даже в такие моменты".

Тем временем лидер базирующейся в Ливане группировки "Хезболлах " Хасан Насралла в своем выступлении по телевидению заявил, что война Израиля в секторе Газа "провалилась" и что Израиль будет вынужден пойти на переговоры.

Напряженность на ливано-израильской границе сохраняется. Обмены ударами между ЦАХАЛ и группировкой "Хезболлах" происходят практически ежедневно.