В Айове выбирают кандидата в президенты от Республиканской партии

By Euronews

Потенциальные кандидаты в президенты призывают жителей Айовы принять участие в голосовании, несмотря на сильные морозы. Из-за снежной бури участникам президентской гонки пришлось отменить часть мероприятий.

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Участники предвыборной кампании от Республиканской партии призывают своих сторонников принять участие в обсуждении кандидата на президентский пост и последующем голосовании, несмотря на установившиеся в штате сильные морозы.

Из-за снежной бури республиканцам, претендующим на выдвижение в качестве кандидата в президенты от партии, пришлось отменить несколько политических мероприятий.

Согласно опросу общественного мнения, с большим отрывом в Айове лидирует экс-президент США Дональд Трамп. Голоса за него готовы отдать примерно 48 процентов однопартийцев.

Его основные конкуренты бывший постпред США при ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис, скорее всего, будут бороться лишь за второе место. Уровень их поддержки, согласно опросу, 20 и 16 процентов соответственно.

Рейтинги остальных кандидатов, включая бизнесмена Вивека Рамасвами, не превышают 10 процентов.

Трамп настолько опережает своих соперников, что в случае его победы в Айове и Нью-Гэмпшире трудно представить себе, что может помешать ему получить номинацию, пишут американские СМИ.

Официально Республиканская партия объявит имя кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Демократы в Айове будут выбирать своего кандидата по почте и объявят его имя в супервторник 5 марта.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.