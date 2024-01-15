Поток лавы замедлился. Будущее Гриндавика пока неясно

Оборонительные сооружения и круглосуточная работа спасателей помогли избежать масштабных разрушений. Правительство провело совещание, чтобы обсудить ситуацию в городе.

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​Поток лавы, опустошивший город Гриндавик в Исландии, замедлился, но остается опасным.

Метеорологическое бюро Исландии заявило, что "трудно оценить, как долго продлится извержение" на полуострове Рейкьянес.

Местные жители были заранее эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Пропавшим без вести пока считается рабочий, который, как сообщается, упал в трещину, образовавшуюся в результате извержения вулкана.

Большая часть оставшегося потока лавы теперь направлена на юго-запад вдоль защитных барьеров, и его траектория, похоже, стабилизировалась.

В понедельник состоялось правительственное совещание. Министр юстиции Исландии Гудрун Хафстейнсдоттир заявила, что город никогда не будет прежним, а жители не смогут вернутся в ближайшие месяцы.

"Очень сложно предсказать, что нас ждет в будущем. Но я буду оптимисткой. Поселение в Гриндавике будет, но оно будет другим. К сожалению, Гриндавик уже не будет прежним", — сказала она.

Удар стихии удалось сдержать благодаря круглосуточной работе спасателей. Оборонительные сооружения, построенные после извержения в декабре, частично удерживали лаву, но некоторые из них были прорваны после того, как открылись две трещины.

Эксперты полагают, что последнее извержение не приведет к выбросу большого количества пепла в воздух. Работа международного аэропорта Кефлавик продолжается в обычном режиме.