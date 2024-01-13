США: и снег, и ветер, и политика. Снегопады угрожают праймериз

By euronews

В штате Айова мощные снегопады могут нарушить избирательный процесс республиканцев

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В Айове жители ожидают новых снегопадов после сильной метели и холодов на этой неделе. Правда, помимо коммунальных проблем, это может иметь последствия для политики: в понедельник, 15-го числа, должны состояться республиканские выборы. Как морозы и снегопады повлияют на результаты решающего события? На этих праймериз бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет противостоять губернатору Флориды Рону Десантису в попытке представить альтернативу Дональду Трампу. Есть еще бизнесмен Вивек Рамасвами, но его, похоже, никто не воспринимает всерьез.

Так что, учитывая, что в понедельник не исключены морозы и, возможно, даже метель (Никки Хейли заявила, что даже не знает, как выглядят - 15 градусов по Цельсию), явка на избирательные участки находится под угрозой. Аналитики далеки от утверждений, что снегопад может определить исход президентской кампании, но опасения нынешние погодные условия точно вызывают.

Снег и холодная погода в США не такая уж редкость, но в этом году они начались с довольно сильных снегопадов по всей северной части страны, от Тихого океана до Атлантики. Особенную угрозу метеорологи озвучили для северо-востока. Поздно вечером в пятницу губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение - в преддверии потенциально опасной снежной бури. Ранее в Чикаго пришлось отменить и задержать сотни рейсов в аэропорту О'Хара, одном из самых загруженных в мире. В районе Великих озер без электричества остались 250 тысяч домохозяйств. Всего в 36 штатах в пятницу были объявлены тревога и предупреждения об экстремальной погодной опасности.