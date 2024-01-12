В Соборе Святого Петра в Ватикане отреставрируют киворий Бернини

By Euronews

К юбилейному 2025 году в Соборе Святого Петра отреставрируют бронзовый киворий, созданный итальянским архитектором Джованни Лоренцо Бернини в XVII веке.

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Римско-католическая церковь готовится к юбилейному 2025 году. В связи с этим Ватикан обнародовал планы по восстановлению 29-метрового кивория в Соборе Святого Петра.

Реставрация, как ожидается, завершится в конце года и обойдется в 700 тысяч евро. Команда специалистов осознает масштаб предстоящих работ.

Альберто Капитануччи, инженер:"В соборе Святого Петра все очень большое. Как следствие, проблемы также велики. Мы это понимаем. Высота ангелов на вершине кивория составляет четыре метра. Балдахин покрыт многослойной пленкой. Годами там накапливались грязь и пыль. Мы должны это решить должным образом".

Киворий был создан итальянским архитектором и скульптором Джованни Лоренцо Бернини в 17 веке. Массивный балдахин из позолоченной бронзы поддерживается четырьмя колоннами. Над каждой возвышается ангел.

Несмотря на проведение реставрационных работ, богослужения в соборе продолжатся.