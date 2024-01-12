Реставрация деревянной кровли Собора Парижской Богоматери завершена

By Euronews и AP

Собор Парижской Богоматери отметил еще одну важную веху реставрации. В пятницу участвовавшие в восстановлении каркасной кровли плотники возрузили внушительный букет цветов на её верхушке, как того требует традиция.

РЕКЛАМА

Деревянный каркас сводов нефа и алтаря, полностью уничтоженный пожаром в 2019 году, отстроен заново, "чтобы он прослужил еще как минимум 860 лет", - заявил Филипп Жост, руководитель реставрационных работ.

Мы отмечаем завершение внутреннего деревянного каркаса собора... Мы восстановили его по средневековым чертежам, это ручная работа, ручная отделка, так что целое не только великолепно выглядит, но и будет служить долго! Филипп Жост руководитель реставрационных работ

За последние несколько месяцев в восстановлении собора был достигнут значительный прогресс, отмечают наблюдатели, что приближает намеченную властями дату открытия для публики: 8 декабря 2024 года.

В восстановлении кровли Нотр-Дам участвовали не только франузские, но и американские плотники, до сих пор использующие в своей работее средневековые методы.

Это впечатляет: находиться рядом с другими профессиями, с другими мастерами. Видеть скульпторов в их "ателье", видеть каменщиков, резчиков по камню, специалистов по реставрации стекла, реставраторов органа, это невероятно! Хэнк Сильвер один из руководителей проекта по восстановлению кровли

В прошлом месяце на шпиль Собора Парижской Богоматери водрузили новый флюгер - феникса с огненными перьями. Он заменил ранее красовавшегося здесь петуха.

Руководитель реставрационных работ сообщил также, что под крышей собора установлена противопожарная система запотевания.

Сам шпиль пока окружен строительными лесами, но в течение следующих нескольких месяцев должен постепенно открываться, чтобы предстать во всей красе в декабре.