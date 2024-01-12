Реставрация деревянной кровли Собора Парижской Богоматери завершена

Собор Парижской Богоматери отметил еще одну важную веху реставрации. В пятницу участвовавшие в восстановлении каркасной кровли плотники возрузили внушительный букет цветов на её верхушке, как того требует традиция.
Деревянный каркас сводов нефа и алтаря, полностью уничтоженный пожаром в 2019 году, отстроен заново, "чтобы он прослужил еще как минимум 860 лет", - заявил Филипп Жост, руководитель реставрационных работ.
За последние несколько месяцев в восстановлении собора был достигнут значительный прогресс, отмечают наблюдатели, что приближает намеченную властями дату открытия для публики: 8 декабря 2024 года.
В восстановлении кровли Нотр-Дам участвовали не только франузские, но и американские плотники, до сих пор использующие в своей работее средневековые методы.
В прошлом месяце на шпиль Собора Парижской Богоматери водрузили новый флюгер - феникса с огненными перьями. Он заменил ранее красовавшегося здесь петуха.
Руководитель реставрационных работ сообщил также, что под крышей собора установлена противопожарная система запотевания.
Сам шпиль пока окружен строительными лесами, но в течение следующих нескольких месяцев должен постепенно открываться, чтобы предстать во всей красе в декабре.