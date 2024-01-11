Хаос в общественных СМИ Польши после реорганизации

By Euronews

Сотрудники, подписавшие контракты при бывшем правительстве, считают себя легитимным и отказываются покидать свои рабочие места.

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Хаос в СМИ Польши продолжается после решения нового правительства реорганизовать общественное вещание и приказов о смене руководства Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати.

Сотрудники, подписавшие контракты при бывшем правительстве во главе с партией "Право и справедливость", считают себя легитимным и отказываются покидать свои рабочие места, при этом новая команда также заявляет о своей легитимности.

Глава Польского телевидения, назначенный при "ПиС", Михал Адамчик заявил:

"Люди только что поняли, что министр культуры Синкевич поступает незаконно. Его указы и решения были напрямую разгромлены судом. Люди это видят".

"Для Польши, тех, кто сейчас у власти, а также для всей Европы очень важно увидеть, что нет согласия польского общества с авторитарными действиями и методами, которые внедряет Туск", — депутат от партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик.

Но неправительственные организации и эксперты говорят, что в Польше действительно возникла необходимость изменить характер государственных СМИ, но есть есть юридические и политические сомнения по поводу того, как это было сделано.

"В последние годы средства массовой информации стали рупором правящего большинства в беспрецедентных масштабах, и перемены действительно были нужны. Однако вызывает сомнение юридический способ внесения изменений: в польском конституционном порядке назначением руководителей государственных СМИ занимается не министр и не политик", — говорит Мацей Новицкий из Хельсинского фонда по правам человека в Варшаве.

Новая команда общественного телевидения заявляет, что попытается создать СМИ, соответствующее журналистским стандартам.

Однако из-за сложной правовой ситуации, социальных противоречий и неполного доступа к телевизионной инфраструктуре и зданиям процесс идет с трудом...

"Необходимо создание нормальной программы новостей. Нам бы очень хотелось, чтобы это была просто объективная программа, показывающая аргументы всех сторон, а не ориентированная исключительно на критику одних и восхваление других", — говорит новый глава новостной службы Польского телевидения Гжегож Сажор.

Сторонник партии "Право и справедливость" проводят акции протеста против изменений, внедряемых правительством Дональда Туска.

Между тем правящая коалиция готовит новые реформы.

"Мы находимся в процессе принятия бюджета на этот год, и это, конечно, вопрос срочный, есть вопросы, такие как повышение зарплаты учителям, и, конечно, вопрос стабилизации ситуации в СМИ, которые были под контролем партии "Закон и справедливость", — говорит депутат от "Гражданской платформы" Агнешка Помаска.

Из Варшавы передает корреспондент Euronews Магдалена Чодовник:

"Мнения по вопросу общественных СМИ по-прежнему разделены - и этот конфликт наверняка найдет свое завершение в суде. Тем временем некоторые редакции общественного телевидения, как та, что находится у меня за спиной, остаются закрытыми".