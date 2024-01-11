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Папуа - Новая Гвинея: забастовка полицейских привела к беспорядкам и жертвам

Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея
Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея Авторское право AP/AP
By Euronews
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На фоне забастовки сотрудников правоохранительных органов в Порт-Морсби и Лаэ вспыхнули беспорядки. Жертвами стали по меньшей мере 16 человек.

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В Папуа - Новой Гвинее забастовка, объявленная полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений, обернулась катастрофой. Беспорядки вспыхнули в столице страны Порт-Морсби и перекинулись на город Лаэ. Жертвами стали по меньшей мере 16 человек, десятки пострадали.

Воспользовавшись отсутствием на улицах полиции, сотни мародеров начали грабить магазины и коммерческие центры. Для восстановления порядка в эти города были направлены полицейские из других провинций.

Сотрудники правоохранительных органов объявили забастовку из-за полученной ими неожиданно низкой зарплаты. Позднее власти заявили, что вычеты, были вызваны сбоем в системе начисления зарплаты и будут компенсированы.

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