Удар по жилому дому в секторе Газа: десятки погибших и раненых

By Euronews

Израиль предупреждает, что военный опыт в секторе Газа может быть применен в Ливане, если потребуется.

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По меньшей мере 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильской удара по двухэтажному жилому дому рядом с больницей "Аль-Акса" в Дейр-эль-Бале в центре Газы.

По последним данным, военные операции израильской армии против боевиков ХАМАС в секторе Газе сосредоточены на южном городе Хан-Юнис и в лагерях беженцев в центральных районах.

На фоне эскалации на границе с Ливаном, с территории которого группировка "Хезболлах" наносит удары по Израилю, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви заявил, что опыт военных в секторе Газа может быть применен в Ливане, если потребуется.

"В Газе нет ни одного квадратного километра, в который вы не знали бы, как войти и ликвидировать его, такого понятия - после того, что вы сделали, - не существует. После того, что вы сделали, в Ливане нет ни одной деревни, в которую вы не могли бы войти и разрушить ее", — сказал он во время общения с солдатами во время визита в сектор Газа.

В четверг Международный суд ООН в Гааге приступает к рассмотрению иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. В группировке ХАМАС назвали иск "историческим".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, у Израиля нет намерения "постоянно оккупировать сектора Газа" и что операция против боевиков ХАМАС проводится "в полном соответствии с международным правом".