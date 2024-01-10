Умер мексиканский актер Адан Канто

By Euronews

Мексиканский актер и певец Адан Канто, известный по фильму "Люди Икс: дни минувшего будущего", умер в возрасте 42 лет от рака аппендикса

РЕКЛАМА

Мексиканский актер Адан Канто, известный по фильму "Люди Икс: дни минувшего будущего" и сериалу "Нарко", умер на 43-м году жизни.

Как сообщается, он скончался 8 января после продолжительной борьбы с раком аппендикса.

Последней работой Канто стал телесериал "Уборщица", в котором он исполнил главную роль. Из-за болезни он не смог сниматься в третьем сезоне, но рассчитывал вернуться к работе позднее.

Свой диагноз актер хранил в тайне. У него остались супруга и двое детей.