Беркович и Петрийчук останутся под стражей до 10 марта

By Euronews

Следствие по делу об оправдании терроризма в постановке "Финикс ясный сокол" может быть завершено в ближайшие два месяца.

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Замоскворецкий суд Москвы во вторник продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 марта.

Их обвиняют в публичном оправдании терроризма в постановке "Финист ясный сокол". Спектакль о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами исламистов, вышел в 2021 году и получил две награды престижной премии "Золотая маска". Он основан на реальных историях российских женщин.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая прошлого года. Им грозит до 7 лет колонии. Они вину отрицают.

Сообщается, что следствие по делу может быть завершено в ближайшие два месяца.

В поддержку Беркович и Петрийчук выступили известные деятели культуры и журналисты. Правозащитники считают их политическими заключенными.