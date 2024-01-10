Qatar 365 подготовил для вас подборку лучших событий в области изобразительного искусства в Дохе: начиная от 5-го Международного фестиваля искусств в Катаре и до инициативы World Wide Walls, направленной на расширение цветовой палитры городских районов.

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В программе Qatar 365 мы знакомимся с лучшими образцами изобразительного искусства в стране, начиная с самых ярких моментов 5-го Международного фестиваля искусств в Катаре. Это один из крупнейших фестивалей в стране: в нем принимают участие более 300 деятелей искусств из более чем 60 стран.

Аадель Халим встретился с македонским модельером Ириной Тошевой, придерживающейся принципов устойчивого развития. Ирина повторно использует всевозможные материалы и дает им вторую жизнь, например из кусочков стекла, найденных на пляже, она создает уникальные пуговицы на пиджаки.

Местная катарская художница Сара Халид Аль Хэил объяснила, что ее увлечение искусством началось примерно в то же время, когда стартовал фестиваль, ставший для нее идеальной платформой для демонстрации своих работ.

Однако визуальное искусство в Катаре охватывает не только внутренние помещения. По всей Дохе можно увидеть множество росписей стен — муралов. Этот вид паблик-арта изменился благодаря таким инициативам, как World Wide Walls. Его основатель Джаспер Вонг рассказал Аадель Халим о том, какое влияние оказывает этот вид искусства на городские пространства и как с годами общественность стала относится к нему более благосклонно.

Лайла Хумайра узнала, почему искусство считается зеркалом души и все чаще используется как средство исцеления и форма терапии. Цвета и творчество могут помочь выразить эмоции, когда словами их не передать.

Хала Альджафари — одна из 30 художников, представивших свои работы на выставке Artful Minds Фонда Катара. Она предлагает всем взять в руки кисть и попробовать себя в искусстве, чтобы сразу же почувствовать себя лучше.

Произведения изобразительного искусства Катара, как представленные всеобщему обозрению в общественных местах, так и выставленные в рамках глобальных мероприятий, украшают повседневную жизнь каждого 365 дней в году.