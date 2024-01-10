Более 20 беспилотников и ракет сбиты в Красном море

By Euronews

В интервью телеканалу Euronews представитель хуситов выступил с утверждением, что международные коридоры находятся в безопасности.

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Военно-морские силы Великобритании и США отразили крупнейшую на сегодняшний день атаку хуситов в Красном море, сбиты более 20 беспилотников и ракет, выпущенных с территории Йемена. С 19 ноября это уже 26-е по счету нападение в Красном море. Западные страны направили в регион военные корабли чтобы обезопасить морской торговый путь

Повстанцы, контролирующую значительную часть Йемена, заявляют что в знак солидарности с палестинцами обстреливают суда, связанные с Израилем.

Комментирует Джон Гамбрелл, глава службы новостей AP в странах Персидского залива и Иране: "Хуситы получали поддержку и оружие от Ирана на протяжении всей войны. Но недавно хуcиты начали нападать на суда в Красном море. Повстанцы заявляют, что таким образом поддерживают палестинцев, заблокированных в секторе Газа в разгар войны Израиля с ХАМАС, но многие суда, на которые они напали за это время, не имеют четких связей с Израилем".

Хуситы отрицают, что совершают нападения по приказу Ирана. В интервью телеканалу Euronews представитель повстанцев выступил с утверждением, что международные коридоры находятся в безопасности.

"В Сане напрямую заявила, что мишенью будут только израильские суда или те, которые направляются в Израиль, или связанные с ним. Все остальные суда в мире не будут подвергаться нападению. Именно поэтому Америке не удалось убедить мир в том, что существует реальный риск атак в Красное море. Международные коридоры безопасны и стабильны", — заявил Мохаммад Абд Ассалам, официальный представитель хуситов.

На этом фоне Совет Безопасности ООН готовится к голосованию по проекту резолюции, осуждающей действия хуситов и требующей немедленного прекращения атак на гражданское судоходство. В тексте содержится призыв к немедленному освобождению грузового судна Galaxy Leader, которое было захвачено в ноябре вместе с экипажем.