Блинкен встретился с Аббасом

Госсекретарь США и палестинский лидер обсудили вопросы послевоенного управления сектором Газа. Блинкен подтвердил, что США поддерживают путь на создание палестинского государства.

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Госсекретарь США встретился в среду с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе на Западном берегу Иордана. По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, были обсуждены "административные реформы".

Блинкен подтвердил поддержку США "ощутимых шагов" по созданию палестинского государства.

Эта встреча - часть стратегии США по послевоенному восстановлению анклава. Ранее в ходе визита в Израиль Блинкен подчеркнул, что путь к созданию палестинского государства может получить региональную поддержку, сославшись на готовность нескольких стран.

Пока госсекретарь США и палестинский лидер обсуждали будущее, снаружи демонстрация против визита Блинкена закончилась столкновениями с полицией.

Поддерживаемое США видение сталкивается со значительными препятствиями, особенно из-за твердого противодействия правительства Биньямина Нетаньяху созданию палестинского государства рядом с Израилем.

В секторе Газа продолжаются боевые действия, которые усугубляют растущий гуманитарный кризис. По данным местных органов здравоохранения, вечером во вторник авиаудар пришёлся по четырехэтажному зданию к западу от города Рафах, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек и были ранены около 20, включая женщин и детей.