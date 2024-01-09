Хаос на французских дорогах

By Euronews

Зима снова "неожиданно" пришла во Францию: метеорологи не предупредили о снегопадах и на дорогах возник хаос

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Снегопады во Франции вызвали дорожный хаос по всей стране, особенно - в Париже и северном регионе Нормандия. Метеорологи о них не предупредили, поэтому дорожные службы не посыпали во время трассы солью.

Позднее во вторник предупреждение о снеге и ледяном дожде было введено в десяти департаментах.

"Это полный бардак! Все заблокировано, дороги не расчищены", - жалуется этот водитель грузовика.

"Я попробовала разок, но машина стала скользить и я скатилась назад", - рассказывает эта женщина.

Из-за сложных погодных условий произошли десятки аварий. Поэтому лучше в этот день было выбрать альтернативное средство передвижения...

Как в Дании, где местные жители воспользовались выпавшим снегом, чтобы получить удовольствие от лыжных прогулок. В спортивные трассы превратились поля для гольфа и лесные тропинки.

Ларс Вахманн, лесничий: "Теперь у нас есть хорошее оборудование, поэтому в лесу много людей. Раньше их было не так много, как сейчас. А сегодня нет ничего необычного в том, что в выходные сюда приходит тысяча человек".

Полярные холода в Европе осложняют жизнь многим горожанам, но порой дарят прекрасные пейзажи - как над Прагой, с тысячами дымоходов, работающих на полную мощность.