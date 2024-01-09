Испанцев снова обяжут носить маски

By Euronews
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Испанию захлестнула волна респираторных заболеваний. Минздрав страны принял решение ввести масочный режим в больницах и медицинских центрах.
Министерство здравоохранения Испании с десятого января вводит обязательное ношение масок в больницах и медицинских центрах. Причина - волна респираторных заболеваний, включая грипп и ковид.
Вместе с тем, уровень госпитализации остается достаточно низкий. Из ста тысяч заболевших в больницу попадают менее тридцати человек.
При этом большинство из 17 испанских автономных регионов выступили против инициативы минздрава Испании.
Предполагается, что масочный режим в больницах и медцентрах - временная мера, которую отменят после пика эпидемии.