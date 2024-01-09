Госсекретарь США проводит переговоры в Израиле

By Euronews

Энтони Блинкен после переговоров в Иордании, Катаре и Саудовской Аравии, прибыл в Тель-Авив с предложениями арабских лидеров по восстановлению сектора Газа и достижению долговременного мира в регионе.

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США и ближневосточные страны призывают Израиль снизить интенсивность военных действий в секторе Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров в Иордании, Катаре и Саудовской Аравии прибыл в Тель-Авив с предложениями арабских лидеров по восстановлению Газы и достижению долговременного мира и стабильности в регионе.

В Нью-Йорке генсекретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Сигрид Каг - старшим координатором ООН по вопросам реконструкции сектора Газа. Каг была назначена на этот пост в конце декабря. Она будет содействовать поставкам гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Недоедание и болезни угрожают жизням более миллиона детей в секторе Газа, заявляет ЮНИСЕФ. Риск детской смертности повышается. В уязвимом положении находятся и свыше ста пятидесяти пяти тысяч беременных женщин.

Маулид Варфа, представитель ЮНИСЕФ:"Мы получаем 600 000 доз вакцин для плановых прививок, что очень, очень важно для жизни и благополучия детей. Мы не хотим, чтобы дети, пережившие бомбардировку, умирали из-за того, что они не были привиты".

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС на еврейское государство. На юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль Нова, появилась инсталляция в память об убитых здесь боевиками людях и взятых в плен израильтянах. Всего жертвами нападения экстремистов стали около 1200 человек. Порядка 250 были взяты в заложники.