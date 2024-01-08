Европе нужен собственный арсенал для защиты свободы - Зеленский

By Euronews

Владимир Зеленский выступил на ежегодной конференции в Швеции "Общество и оборона". Президент Украины призвал лидеров ЕС обеспечить континент собственным арсеналом для защиты свободы.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров обеспечить континент достаточным арсеналом, чтобы защитить свободу. Заявление Зеленского прозвучало в ходе его выступления на ежегодной конференции в Швеции "Общество и оборона".

Владимир Зеленский, президент Украины:"Два года этой войны доказали, что Европе нужен собственный арсенал, достаточный для защиты свободы, собственные возможности для обеспечения обороны, собственный потенциал, который позволит всей Европе или любой ее части выстоять и сохранить себя при любом развитии глобальной ситуации".

Президен России Владимир Путин перед православным Рождеством пообщался с семьями российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине.

Встреча прошла в подмосковной резиденции в Ново-Огореве. Глава государства назвал российских военных мужественными воинами, которые с "оружием в руках защищают интересы страны" и пообещал поддержку семьям военнослужащих.