Дипломаты ЕС и США пытаются не допустить эскалации ближневосточного конфликта

By Euronews

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава европейскйой дипломатии Жозеп Боррель совершают визиты в страны Ближнего Востока. Задача дипломатов - не допустить эскалации палестино-израильского конфликта.

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Лидеры Европы и США не прекращают дипломатические усилия с целью не допустить эскалации палестино-израильского конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает очередной ближневосточный тур, чтобы, в том числе, ознакомиться с мнением арабских стран относительно будущего сектора Газа.

В ходе визита в Иорданию Блинкен, подчеркнул, что Вашингтон выступает против насильственного переселения палестинцев из сектора Газа или Западного берега.

В Катаре американский дипломат говорил о необходимости значительно увеличить объем гуманитарной помощи Газе жителям анклава.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:"Слишком много палестинских мирных жителей страдают из-за недостаточного доступа к еде, воде, лекарствам и другим предметам первой необходимости. Больше всего - дети".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела переговоры со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем и президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Бербок призвала снизить интенсивность военных действий в секторе Газа.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ:"Становится все более очевидным, что израильская армия должна делать больше для защиты гражданских лиц в Газе. Она должна найти способы борьбы с ХАМАС, не причиняя вреда стольким палестинцам".

Урегулирование в секторе Газа и ситуация в Красном море - главные темы переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с лидерами Саудовской Аравии. Ранее Боррель совершил поездку в Ливан.