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Европейские страны накрыла волна зимнего холода

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Архив Авторское право Vesa Moilanen/Lehtikuva
By Euronews
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После дождей и наводнений в Европу пришли холода. В Польше столбик термометра в ряде мест опустился до отметки в минус 20 градусов по Цельсию. В Альпах из-за снегопадов повышен риск схода лавин.

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В cтраны Старого Света после нескольких недель непрерывных дождей пришли холода.

В некоторых районах Польши температура опустилась до минус двадцати градусов Цельсия. По прогнозам метеорологов сильные морозы будут свирепствовать до среды.

В горах прошли обильные снегопады. В итальянских Альпах, недалеко от границы со Швейцарией, в результате схода лавины погибли два туриста.

Минусовая температура наблюдаются и на севере Франции, жители которой недавно пережили наводнения.

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