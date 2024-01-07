By Euronews и AP, EBU

Два человека погибли в Херсоне и один в Харьковской области в результате российских обстрелов, сообщили местные власти. Выступая по видеосвязи перед участниками конференции по безопасности в Швеции, президент Украины заявил, что Европе нужен "собственный достаточный арсенал для защиты свободы".

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Два человека погибли в воскресенье в Херсоне в результате российских обстрелов, сообщил глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко. Еще несколько человек получили ранения, добавил он.

В Харьковской области один мирный житель был убит, еще двое ранены (в том числе ребёнок), в результате российского обстрела Купянского района, по данным прокуратуры.

В ночь на воскресенье украинские средства ПВО сбили 21 из 28 беспилотников, запущенных РФ, сообщили в ВВС Украины. Россия также запустила три зенитные ракеты, уточнили здесь.

Европе нужен "собственный арсенал для защиты свободы"

7 января президент Украины выступил по видеосвязи перед участниками конференции по безопасности Folk och Försvar / Rikskonferensen 2024, проходившей в Швеции. Владимир Зеленский поблагодарил шведское общество за солидарность с Украиной и украинским народом.

Владимир Зеленский также пояснил, что “два года этой войны доказали, что Европе нужен свой собственный достаточный арсенал для защиты свободы, свои собственные возможности для обеспечения обороны, свой собственный потенциал, который позволит всей Европе или любой ее части выстоять и сохранить себя в любой глобальной ситуации".

Солидарность - основа безопасности в современном мире. Это один из главных выводов, который можно сделать из украинского сопротивления продолжающемуся почти два года полномасштабному российскому вторжению... Россия сейчас использует против Украины и в гибридных формах против всей Европы потенциал, накопленный за жизнь нескольких поколений. Это включает в себя оружие, промышленные и экономические возможности, энергетический потенциал. Но, тем не менее, я уверен..., что даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессию можно победить Владимир Зеленский президент Украины

Ещё одна страна, Япония, заявила о неизменной поддержке Украины. Во время необъявленного визита в Киев в эти выходные министр иностранных дел Йоко Камикава, выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, объявила, что Токио внесёт 37 миллионов долларов в целевой фонд НАТО для предоставления систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В России более 100 жителей приграничного с Украиной Белгорода были эвакуированы вглубь страны, сообщили местные чиновники.

В результате украинской воздушной атаки на Белгород 30 декабря погибли, по данным официальных лиц РФ, 25 человек; ракетные обстрелы и атаки беспилотников продолжались в течение всей этой недели.