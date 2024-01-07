By Euronews и AP, EBU

Польские фермеры, заблокировавшие пограничный переход в Украину, прекратили протесты после достижения соглашения с правительством в субботу, сообщило государственное информационное агентство PAP.

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Сикерский и губернатор Подкарпатской области Тереза Кубас-Хул подписали соглашение с группой протестующих под названием "Обманутая деревня" о разблокировании пограничного с Украиной пункта Медыка.

Соглашение делает возможным нормальный поток грузовых автомобилей, которые до сих пор выстраивались в огромные очереди на этом пограничном переходе.

Сикерский уточнил, что Польша продолжит помогать Украине, но необходимы нормативные акты для установления квот на объем поступающей на европейский рынок украинской сельзохпродукции.

Необходимы серьезные нормативные акты. Мы понимаем необходимость помочь Украине, Польша и поляки делали и продолжают делать это. В то же время мы хотим, чтобы были введены определенные правила, связанные с квотами на допустимый объем различных украинских товаров, поступающих и влияющих на европейский рынок Чеслав Сикерский министр сельского хозяйства Польши

В сделке говорится, что министр сельского хозяйства принял требования фермеров, которые добивались субсидии на производство кукурузы в размере 1 миллиарда польских злотых (250 миллионов долларов), более низкого сельскохозяйственного налога и льготных кредитов на ликвидность, сообщает PAP.

Требования должны быть реализованы после завершения законодательного процесса и получения необходимых разрешений от Европейского союза.

С ноября не только фермеры, но и водители грузовиков блокируют пограничные переходы, затрудняя доставку идущей в Украину помощи.

Дальнобойщики требуют запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с капиталом из-за пределов Евросоюза и восстановления разрешений на въезд для украинских перевозчиков. На сегодняшний день водители продолжают протесты, создавая многокилометровые очереди на пограничных переходах.