Польские фермеры, заблокировавшие пограничный переход в Украину, прекратили протесты после достижения соглашения с правительством в субботу, сообщило государственное информационное агентство PAP.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Сикерский и губернатор Подкарпатской области Тереза Кубас-Хул подписали соглашение с группой протестующих под названием "Обманутая деревня" о разблокировании пограничного с Украиной пункта Медыка.
Соглашение делает возможным нормальный поток грузовых автомобилей, которые до сих пор выстраивались в огромные очереди на этом пограничном переходе.
Сикерский уточнил, что Польша продолжит помогать Украине, но необходимы нормативные акты для установления квот на объем поступающей на европейский рынок украинской сельзохпродукции.
В сделке говорится, что министр сельского хозяйства принял требования фермеров, которые добивались субсидии на производство кукурузы в размере 1 миллиарда польских злотых (250 миллионов долларов), более низкого сельскохозяйственного налога и льготных кредитов на ликвидность, сообщает PAP.
Требования должны быть реализованы после завершения законодательного процесса и получения необходимых разрешений от Европейского союза.
С ноября не только фермеры, но и водители грузовиков блокируют пограничные переходы, затрудняя доставку идущей в Украину помощи.
Дальнобойщики требуют запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с капиталом из-за пределов Евросоюза и восстановления разрешений на въезд для украинских перевозчиков. На сегодняшний день водители продолжают протесты, создавая многокилометровые очереди на пограничных переходах.