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Северная Европа: от лютых морозов до наводнений

Морозы обрушились на северную Европу, январь 2024 г.
Морозы обрушились на северную Европу, январь 2024 г. Авторское право Charles Krupa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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На Норвегию и Швецию обрушились морозы, а Германия и Великобритания борются с наводнениями.

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Экстремальные холода обрушились на Норвегию. В Осло в эти выходные был зафиксирован рекордный показатель в -31,1 градуса по Цельсию. 

Несколько горнолыжных курортов, в том числе принимавший зимнюю Олимпиаду 1994 года Хафьель, пришлось закрыть.

В местечке Винье коммуны Телемарк столбик термометра опустился до отметки -37, горячая вода здесь на лету превращалась в лед. 

В Кёутукейну - административном центре саамов оленеводам пришлось работать при температуре в 46 градусов ниже нуля.

В соседней Швеции морозы оказались не такими лютыми: в субботу температура здесь понизилась до -18 градусов.

Холодная погода, похоже, не сильно обеспокоила жителей города Вестерос, которые как обычно отправились за покупками. "Я привыкла долго находиться на улице, так как работаю воспитательницей в дошкольном учреждении. Нужно просто тепло одеваться!" - говорит эта женщина.

"Я вполне могу с этим холодом справиться: одежда по погоде, тёплое нижнее белье. А потом, когда вернусь домой, я пойду в сауну", - добавляет этот мужчина.

В находящейся южнее Германии морозов ждут как манны небесной. В то время как уровень воды в реках на западе страны, таких как Рейн и Мозель, снизился, ситуация с наводнениями в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии остаётся напряжённой.

Тысячи пожарных, работников служб технической помощи, полицейских и военнослужащих продолжали в выходные откачивать воду. Из-за практически непрерывных дождей за последние недели, многие дамбы размыло, они перестали сдерживать потоки воды. 

Почва не способна больше впитывать влагу, так что морозы могу оказаться как нельзя кстати и положить конец разливам рек.

Премьер-министр Великобритании беседует с сотрудником Агентства по охране окружающей среды в Оксфорде, 7 января 2024 г.
Премьер-министр Великобритании беседует с сотрудником Агентства по охране окружающей среды в Оксфорде, 7 января 2024 г.Frank Augstein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Под водой находятся и насёленные пункты ряда английских графств, в частности, Ноттингемшира, Большого Манчестера и Норт-Йоркшира. 

Вызванные штормом "Хенк" наводнения нарушили здесь железнодорожное сообщение. Официальные лица предупредили, что уровень воды может продолжать подниматься в ближайшие дни.

По словам чиновников, из-за интенсивных осадков и сильного ветра затоплены более 1000 домов и предприятий, улицы превратились в реки, сельскохозяйственные угодья находятся под водой, лодки сорваны с причалов.

Агентство по охране окружающей среды предупредило, что последствия наводнения могут ощущаться ещё как минимум пять дней.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в пострадавший регион и встретился с сотрудниками Агентства по охране окружающей среды. Он обсудил с ними срочные меры по борьбе с наводнениями. Глава правительства также пообщался с местными жителями, заверив их в оказании необходимой помощи.

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