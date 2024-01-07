Северная Европа: от лютых морозов до наводнений

На Норвегию и Швецию обрушились морозы, а Германия и Великобритания борются с наводнениями.
Экстремальные холода обрушились на Норвегию. В Осло в эти выходные был зафиксирован рекордный показатель в -31,1 градуса по Цельсию.
Несколько горнолыжных курортов, в том числе принимавший зимнюю Олимпиаду 1994 года Хафьель, пришлось закрыть.
В местечке Винье коммуны Телемарк столбик термометра опустился до отметки -37, горячая вода здесь на лету превращалась в лед.
В Кёутукейну - административном центре саамов оленеводам пришлось работать при температуре в 46 градусов ниже нуля.
В соседней Швеции морозы оказались не такими лютыми: в субботу температура здесь понизилась до -18 градусов.
Холодная погода, похоже, не сильно обеспокоила жителей города Вестерос, которые как обычно отправились за покупками. "Я привыкла долго находиться на улице, так как работаю воспитательницей в дошкольном учреждении. Нужно просто тепло одеваться!" - говорит эта женщина.
"Я вполне могу с этим холодом справиться: одежда по погоде, тёплое нижнее белье. А потом, когда вернусь домой, я пойду в сауну", - добавляет этот мужчина.
В находящейся южнее Германии морозов ждут как манны небесной. В то время как уровень воды в реках на западе страны, таких как Рейн и Мозель, снизился, ситуация с наводнениями в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии остаётся напряжённой.
Тысячи пожарных, работников служб технической помощи, полицейских и военнослужащих продолжали в выходные откачивать воду. Из-за практически непрерывных дождей за последние недели, многие дамбы размыло, они перестали сдерживать потоки воды.
Почва не способна больше впитывать влагу, так что морозы могу оказаться как нельзя кстати и положить конец разливам рек.
Под водой находятся и насёленные пункты ряда английских графств, в частности, Ноттингемшира, Большого Манчестера и Норт-Йоркшира.
Вызванные штормом "Хенк" наводнения нарушили здесь железнодорожное сообщение. Официальные лица предупредили, что уровень воды может продолжать подниматься в ближайшие дни.
По словам чиновников, из-за интенсивных осадков и сильного ветра затоплены более 1000 домов и предприятий, улицы превратились в реки, сельскохозяйственные угодья находятся под водой, лодки сорваны с причалов.
Агентство по охране окружающей среды предупредило, что последствия наводнения могут ощущаться ещё как минимум пять дней.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в пострадавший регион и встретился с сотрудниками Агентства по охране окружающей среды. Он обсудил с ними срочные меры по борьбе с наводнениями. Глава правительства также пообщался с местными жителями, заверив их в оказании необходимой помощи.