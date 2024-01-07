Рафаэль Надаль снялся с Australian Open

Причина - "микроразрыв мышцы", полученный на турнире в Брисбене.

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Испанец Рафаэль Надаль не сыграет на первом в сезоне турнире "Большого шлема" - Australian Open. Причиной этого стал "микроразрыв мышцы", полученный экс-первой ракеткой планеты на турнире в Брисбене.

37-летний Надаль подчеркнул, что разрыв не в том месте, где была травма, вынудившая его пропустить почти весь прошлый сезон.

"На данный момент я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы показаться врачу, пройти лечение и отдохнуть", - написал Надаль в соцсетях.

Турнир в Брисбене стал для испанца первым после возвращения на корт, в четвертьфинале он уступил австралийцу Джордану Томпсону. В прошлом году Надаль не исключил, что нынешний сезон может стать для него последним в карьере.