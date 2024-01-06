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Глава Национальной стрелковой ассоциации США ушел в отставку

Уэйн ЛаПьер, иллюстрационное фото
Уэйн ЛаПьер, иллюстрационное фото Авторское право Darron Cummings/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews Digital
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Глава Национальной стрелковой ассоциации США Уэйн ЛаПьер объявил о своей отставке. Ему предстоит судебное разбирательство.

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Глава Национальной стрелковой ассоциации США Уэйн ЛаПьер объявил о своей отставке. 74-летний ЛаПьер заявил, что причиной его ухода стали проблемы со здоровьем, но он продолжит прилагать все усилия для поддержки ассоциации и Второй поправки.

Уход ЛаПьера может быть также связан с судебным разбирательством по обвинению в использовании миллионов долларов, полученных организацией, для "личных нужд". Заявляется, что ЛаПьер восемь раз ездил на Багамы на частном самолете на деньги организации, потратив только на это 500 тысяч долларов.  

ЛаПьер руководил Национальной стрелковой ассоциацией с 1991 года. Эта некоммерческая организация считается одним из крупнейших лоббистов в США и защищает права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия.

НСА подвергается критике со стороны групп, выступающих за контроль по обороту оружия, особенно после громких расстрелов в школах, таких как стрельба в Сэнди-Хук, стрельба в средней школе Марджори Стоунман Дуглас и стрельба в школе во Флориде.

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