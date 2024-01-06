Армяне по всему миру празднуют Рождество

В христианском мире только Армянская церковь отмечает Рождество, Богоявление и Крещение в один день - 6 января.

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Армяне по всему миру отмечают 6 января праздник Рождества Христова, Крещения и Богоявления. Церемония началась накануне, когда в церквях была отслужена литургия Чрагалуйца (возжигание светильников). В этот вечер люди уносят домой зажжённые в церкви лампады и свечи, которые символизируют божественный свет. Возжигание светильников символизирует свет Вифлеемской звезды, которая указала волхвам путь к Младенцу Иисусу.

Говорит Маргарет Кристоф, прихожанка армянской церкви в Багдаде: "Войны - это разрушение и опустошение. Я пожелаю установления мира на Земле и счастья всем. Надеюсь, что 2024 год будет годом мира".

В христианском мире только Армянская церковь отмечает Рождество, Богоявление и Крещение в один день - 6 января. До V века в этот день так праздновали все христианские церкви. Но в дальнейшем они перенесли Рождество на 25 декабря, чтобы люди забыли отмечавшийся ранее 6 января языческий праздник, посвящённый богу Солнца.