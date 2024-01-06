Жозеп Боррель: "Войны можно избежать"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находящийся с официальным визитом в Ливане, заявил, что "абсолютно необходимо" избежать втягивания этой страны в войну между Израилем и ХАМАС.

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"Абсолютно необходимо" избежать втягивание Ливана в войну между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находящийся в Ливане с официальным визитом.

Пограничные обмены ракетными ударами между Израилем и ливанской группировкой "Хезболлах" усилились в последние дни после убийства в Бейруте одного из лидеров ХАМАС Салеха аль-Арури.

"Я думаю, что войны можно избежать. Ее следует избегать. И дипломатия может возобладать в поиске лучшего решения. Крайне важно избегать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо избежать втягивание Ливана в региональный конфликт. Это последнее, что нужно Ливану", - заявил Боррель.

Заявление Борреля прозвучало спустя несколько часов после того, как утром в субботу "Хезболлах" запустила несколько десятков ракет по северу Израиля. В заявлении "Хезболлах" говорится, что эта атака - "первоначальный ответ" на предполагаемое убийство Израилем Салеха аль-Арури.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля заявили, что нанесли удар по "террористической ячейке" на юге Ливана, ответственной за часть ракетных пусков.