В праздник Богоявления папа римский Франциск призвал к единству христиан и молитве за мир

Европа празднует Богоявление: в западноевропейской традиции считается, что в ночь с 5 на 6 января к маленькому Иисусу пришли на поклон волхвы с дарами.

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В день католического праздника Богоявления папа римский Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу.

В своей проповеди глава римско-католической церкви призвал к единству христиан и совместной молитве за мир.

"Продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире - в Палестине и Израиле, в Украине. Слишком много смертей и разрушений", - сказал понтифик.

Православные христиане Румынии также празднуют Богоявление 6 января. С этим днем связаны разные традиции, одна из которых - вернуть на берег крест, брошенный священником.

Накануне Богоявления в румынских домах готовят ту же трапезу, что и перед Рождеством, и никто не прикасается к еде, пока не придет священник, чтобы освятить ее.

В это время в Испании дети также ждут подарков от трех волхвов или, как их здесь называют королей-магов, Каспара, Мельхиора и Валтасара, а вечером в пятницу на улицах городов традиционно проходит парад под названием "Кабальгата". Каждый из королей, сидя на высоком троне, едет на отдельной платформе, пока его свита бросает в толпу сладости.