Сотрудники наземных служб Iberia начали 4-дневную забастовку: будет отменено 444 рейса

By Euronews

Сотрудники наземных служб испанской авиакомпании Iberia начали 4-дневную забастовку: она приведет к отмене 444 рейсов

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Сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia в пятницу начали крупную забастовку. Она продлится до понедельника, из-за чего будет отменено 444 рейса.

Акция затронет более 45 тысяч пассажиров. Iberia уже предложила им обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.

Решение о начале забастовки было принято после того, как последняя встреча между руководством компании и профсоюзами не принесла результатов.

Кризис возник в результате неудачного для Iberia тендера на предоставление концессий на обслуживание - она лишилась их в восьми крупных аэропортах страны.

Сотрудникам предложено перейти в другие компании, профсоюзы опасаются потери ими трудовых прав.