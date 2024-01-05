By Euronews

Спасатели вытащили из-под завалов 80-летнюю женщину — через 73 часа после землетрясения. По прошествии трех суток шансы найти выживших стремительно уменьшаются.

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Японские спасатели вытащили из-под завалов пожилую женщину — через 72 часа после того, как мощное землетрясение магнитудой 7,6 разрушило её дом. Эксперты называют срок в трое суток "окном возможностей", и теперь, когда оно закрылось, надежды найти других выживших быстро тают. По данным властей, более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а количество погибших почти достигло ста.

Основные спасательные работы ведутся в городах Вадзима и Судзу, по которым стихия ударила сильнее всего. Целые районы в них сравнялись с землей. Тысячи людей остались без крыши над головой, власти опасаются распространения в пострадавших районах инфекций.

Остается и опасность афтершоков, оползней и цунами: ученые Токийского университета выяснили, что песчаная береговая линия на западе Японии в некоторых местах сдвинулась на 250 метров в сторону моря. В выходные в префектуре Исикава ожидаются сильные ливни и снег.

США предложили Японии гуманитарную помощь на сумму в $100 тысяч, которая включает в себя одеяла, питьевую воду, медикаменты. От помощи других страх Токио временно отказался из-за сложностей с логистикой.