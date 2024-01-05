На месте фестиваля Supernova прошла памятная церемония

By Euronews

Родственники похищенных израильтян, а также выжившие в кровавой трагедии, посетили место проведения фестиваля Supernova - через три месяца после нападения боевиков ХАМАС

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Спустя почти три месяца после нападения боевиков ХАМАС на Израиль освобожденные заложники, выжившие участники фестиваля Supernova и члены семей похищенных израильтян, посетили место проведения мероприятия, недалеко от кибуца Реим.

В ходе атаки ХАМАС 7 октября там были убиты 364 человека. Сотни людей получили ранения. Еще 40 были взяты в заложники.

"Для моей семьи и еще 135 семей сегодня 91 октября, - говорит родственница одного из заложников. - Сегодня 91-й день, как они находятся в плену у террористической организации ХАМАС. И буквально каждая секунда на счету".

Для моей семьи и еще 135 семей сегодня - 91 октября

Более 130 заложников до сих пор остаются в руках боевиков ХАМАС в палестинском анклаве.

Всего 7 октября было захвачено около 240 человек, более 100 из них были освобождены во время кратковременного перемирия между ХАМАС и израильской армией в конце ноября.

Несколько дней наза стало известно, что группа из 42 выживших после нападения на музыкальный фестиваль подала гражданский иск на 200 миллионов шекелей (56 миллионов долларов) против израильской армии, Министерства обороны Израиля, а также полиции и службы безопасности. Истцы утверждают, что чиновники израильской армии могли предотвратить трагедию и спасти жизни людей с помощью одного телефонного звонка, призвав их немедленно покинуть территорию из-за ожидаемой опасности.